Андрей Разин: СКА и ЦСКА нисколько не удивили. «Витязь» свою задачу перевыполнил

Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион России Андрей Разин поделился впечатлениями от завершившихся серий первого раунда плей-офф в Западной конференции.

- СКА и ЦСКА нисколько не удивили. Тот же «Витязь» свою задачу выполнил и перевыполнил. Валерий Белов так и сказал – много эмоций отдали, когда боролись за выход в плей-офф, а дальше их уже не хватило. «Йокерит», в принципе, как мог – дал бой московским «армейцам». Да, счет в серии страшный, но игры были достаточно интересными.

Вот минское «Динамо» удивило. Я ждал, что в этой серии будет побольше матчей, и игра «Динамо» в «регулярке» мне очень нравилась. Хотя тут, наверное, больше удивил «Локомотив». Так здорово команда подготовилась к плей-офф! Может, конечно, это минчане плохо подготовились, но в победе всегда больше все же роль выигравшей команды.

А самой интересной серией, конечно, оказалось противостояние московского «Динамо» и «Торпедо». Лично присутствовал на одной из игр – на второй. Как зрителю мне очень понравилось! - приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что СКА переиграл в серии 1/8 финала Кубка Гагарина подольский «Витязь» со счетом 4-0, ЦСКА с таким же счетом переиграло финский «Йокерит». Московское «Динамо» оказалось сильнее в серии нижегородского «Торпедо» - 4-1.

В полуфиналах Западной конференции СКА встретится с «Динамо», а ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Первые матчи серий пройдут 8 марта в Санкт-Петербурге и Москве соответственно.

