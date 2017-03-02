Линус Умарк: В пятом матче серии с «Ак Барсом» все будет зависеть от нас
Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк – о состоянии уфимской команды перед пятым матчем серии с «Ак Барсом».
- Предыдущий матч уже забыт, настраиваемся только на следующий. Теперь для нас существует только будущее. И именно от нас зависит, будет ли в этом будущем всего один матч сегодня, будет ли ещё одна игра в Уфе или будут все семь в этой серии.
- Вы некоторое время пропустили из-за
травмы. Как сейчас ваше состояние?
- Лучше, чем пару недель назад. Это плей-офф, здесь нужно стараться забыть вообще о всех болячках.
- Сегодня будет уже пятый матч серии.
Как можете коротко охарактеризовать
соперника?
- Это сильная во всех линиях команда. Но, повторюсь, все будет зависеть от нас, - рассказал Умарк в интервью официальному сайту КХЛ.
Напомним, что пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» пройдет сегодня в Казани. Счет в серии: 3-1 в пользу казанской команды.
Матч
Место и дата
02 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция