Линус Умарк: В пятом матче серии с «Ак Барсом» все будет зависеть от нас

Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк – о состоянии уфимской команды перед пятым матчем серии с «Ак Барсом».

- Предыдущий матч уже забыт, настраиваемся только на следующий. Теперь для нас существует только будущее. И именно от нас зависит, будет ли в этом будущем всего один матч сегодня, будет ли ещё одна игра в Уфе или будут все семь в этой серии.

- Вы некоторое время пропустили из-за травмы. Как сейчас ваше состояние?

- Лучше, чем пару недель назад. Это плей-офф, здесь нужно стараться забыть вообще о всех болячках.

- Сегодня будет уже пятый матч серии. Как можете коротко охарактеризовать соперника?

- Это сильная во всех линиях команда. Но, повторюсь, все будет зависеть от нас, - рассказал Умарк в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» пройдет сегодня в Казани. Счет в серии: 3-1 в пользу казанской команды.