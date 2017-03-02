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Озил рассказал, что его трансфер в «Барселону» не состоялся из-за Гвардиолы

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, который ранее выступал в составе мадридского «Реала», заявил, что отсутствие интереса со стороны Хосепа Гвардиолы отбило у него желание перейти в «Барселону».

Напомним, испанский специалист, который ныне тренирует «Манчестер Сити», занимал пост наставника каталонской команды с 2008 по 2012 гг.

«После окончания чемпионата мира в 2010 году меня хотели купить ведущие клубы Европы. Тогда мы обсуждали мой трансфер не только с «Арсеналом», но и с «Манчестер Юнайтед», «Баварией», мадридским «Реалом», а также «Барселоной». Мой агент вел переговоры с мюнхенской клубом. Они четко объяснили, на какой позиции я буду играть, и что от меня требуется.

Но тогда мне казалось, что моей следующей командой станет именно «Барселона». В мире не было никого, кто бы играл красивее, чем «Барселона». Хотел перейти туда, и был уверен в этом. Но Гваридола не участвовал в переговорах. Он не звонил мне и не писал никаких сообщений. После этого я потерял всяческий интерес переходить в эту команду», – приводит отрывок из автобиографии Озила Goal со ссылкой на немецкое издание Bild.

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