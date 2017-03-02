Александр Свитов: «Ак Барсом» и «Салават» не хотят друг другу уступать

Капитан «Ак Барса» нападающий Александр Свитов – о предстоящем пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым».

- Хороший накал идет. Быстрый хоккей, который нравится зрителям, никто не хочет проигрывать. Хорошая игра. Команды не хотят друг другу уступать.

Я бы не сказал, что мы кардинально что-то поменяли. Но все равно, после каждой игры корректировки идут у обеих команд. В четвертом матче тоже что-то сделали, где-то добавили. Я думаю, все команды так играют в плей-офф.

- Один гол решил все в четвертой игре. Какого было, когда «Салават Юлаев» сравнял счёт на последней минуте, после чего получилась просто фееричная концовка?

- Игра шла до первого гола. И мы забили первыми. Много оборонялись в третьем периоде, со стороны соперника было много натиска на наши ворота. Пропустили в конце 5 на 6, но смогли забить на семь секунд до конца. Фортуна, видимо улыбнулась нам. Здорово, что мы победили.

- С чем лично у вас ассоциируется «зеленое дерби»?

- Знаете, даже когда я играл в Уфе, это всегда были принципиальные матчи. Ребята выходят именно биться и настрой только на победу, - рассказал Свитов в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» пройдет сегодня в Казани. Счет в серии: 3-1 в пользу казанской команды.