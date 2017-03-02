Райкконен выиграл утреннюю сессию четвертого дня тестов в Барселоне
Пилот «Феррари» Кими
Райкконен показал лучший результат во время утренней сессии в четвертый день
тестов в Барселоне.
В течение всей сессии команды занимались тестированием
дождевых и промежуточных шин. Ближе к ее концу, когда трасса подсохла, пилоты
выехали на сликах, на которых и были показаны лучшие результаты.
37-летний финн проехал лучший круг за 1 минуту 22,305 секунды. Вторым стал француз Ромен Грожан на «Хаасе», третье время у бельгийца Стоффеля Вандорна на «Макларене».
Отметим, что гонщик «Торо Россо» Даниил Квят проехал лишь один установочный круг, после чего было принято решение заменить двигатель на его машине. В вечерней сессии итальянскую команду будет представлять испанец Карлос Сайнс.
Барселона (Испания)
Формула-1
Тесты
Утренняя сессия
1. Кими Райкконен (Финляндия,
«Феррари») – 1.22,305 (45 кругов)
2. Роман Грожан (Франция, «Хаас») – +0,434 (49)
3. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – +1,613 (35)
4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,615 (43)
5. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – +2,588 (25)
6. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +2,669 (51)
7. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – +2,732 (37)
8. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +14,207 (9)