Райкконен выиграл утреннюю сессию четвертого дня тестов в Барселоне

Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучший результат во время утренней сессии в четвертый день тестов в Барселоне.

В течение всей сессии команды занимались тестированием дождевых и промежуточных шин. Ближе к ее концу, когда трасса подсохла, пилоты выехали на сликах, на которых и были показаны лучшие результаты.

37-летний финн проехал лучший круг за 1 минуту 22,305 секунды. Вторым стал француз Ромен Грожан на «Хаасе», третье время у бельгийца Стоффеля Вандорна на «Макларене».

Отметим, что гонщик «Торо Россо» Даниил Квят проехал лишь один установочный круг, после чего было принято решение заменить двигатель на его машине. В вечерней сессии итальянскую команду будет представлять испанец Карлос Сайнс.

Барселона (Испания)

Формула-1

Тесты

Утренняя сессия

1. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 1.22,305 (45 кругов)

2. Роман Грожан (Франция, «Хаас») – +0,434 (49)

3. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен») – +1,613 (35)

4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,615 (43)

5. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – +2,588 (25)

6. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +2,669 (51)

7. Антонио Джовинацци (Италия, «Заубер») – +2,732 (37)

8. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +14,207 (9)