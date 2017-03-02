Александр Кожевников: В серии со СКА у «Динамо» есть серьезный козырь – вратарь Еременко

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии Западной конференции между СКА и московским «Динамо».

- Я думаю, что по игре это сильнейшее «Динамо». После нового года динамовцы поработали хорошо, и виден результат, их игра очень радует. Если мы привыкли к игре «Динамо» от обороны, то сейчас они играют в агрессивный и хороший, сбалансированный хоккей. Игроки хорошо друг друга понимают на льду. У «Динамо», конечно, есть серьезный козырь – опытный вратарь (Еременко), который обладает потрясающим мастерством.

СКА находится в хорошей форме и имеет большую скамейку. Игроки сборной и у них побольше мастерства, конечно. «Динамо» будет тяжело, но бой СКА получит, конечно, - передает слова Кожевникова «Р-Спорт».

Напомним, что московское «Динамо» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина переиграло нижегородское «Торпедо» со счетом 4-1. СКА оказался сильнее подмосковного «Витязя» – 4-0.

Первые матчи серии пройдут в Санкт-Петербурге 8 и 10 марта соответственно.