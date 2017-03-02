Сергей Воробьев: Нас радует интерес болельщиков к Гран-при России
Промоутер
Гран-при России Сергей Воробьев рассказал о продаже билетов на соревнования.
«Нас радует интерес болельщиков
к Гран-при России. Три года подряд на трибунах Сочи Автодрома был аншлаг,
продажа билетов на четвертый российский этап идет отличными темпами, что
позволяет говорить о возрастающем значении Гран-при для российских фанатов и о
развитии автоспорта в стране. Первый билет купил житель России в подарок на
день рождения своей сестры, он выбрал Трибуну Т4.
Многие
болельщики выбирают Главную трибуну, которая расположена вдоль старт/финишной
прямой. Отсюда зрители наблюдают яркую церемонию открытия, начало гонки,
виртуозную работу механиков на пит-стопах, борьбу пилотов в первом повороте и
финиш победителя. Очень хорошо продаются ложи категории Премиум и Платинум», -
цитирует Воробьева Autosport.
В 2017 году Гран-при России
пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.