Сергей Воробьев: Нас радует интерес болельщиков к Гран-при России

Промоутер Гран-при России Сергей Воробьев рассказал о продаже билетов на соревнования.

«Нас радует интерес болельщиков к Гран-при России. Три года подряд на трибунах Сочи Автодрома был аншлаг, продажа билетов на четвертый российский этап идет отличными темпами, что позволяет говорить о возрастающем значении Гран-при для российских фанатов и о развитии автоспорта в стране. Первый билет купил житель России в подарок на день рождения своей сестры, он выбрал Трибуну Т4.

Многие болельщики выбирают Главную трибуну, которая расположена вдоль старт/финишной прямой. Отсюда зрители наблюдают яркую церемонию открытия, начало гонки, виртуозную работу механиков на пит-стопах, борьбу пилотов в первом повороте и финиш победителя. Очень хорошо продаются ложи категории Премиум и Платинум», - цитирует Воробьева Autosport.

В 2017 году Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.