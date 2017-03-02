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В ближайшее время «Челси» начнет переговоры с Конте по новому контракту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Челси» довольно выступлением клуба под руководством Антонио Конте.

По информации Daily Express, «синие» попытаются сохранить итальянского специалиста в своих рядах, предложив ему контракт до 2021 года. Отмечается, что в ближайшее время стороны начнут вести переговоры.

Ранее сообщалось, что Конте согласился возглавить миланский «Интер» по окончании текущего сезона и уже обсудил этот вопрос с представителями итальянского клуба.

Антонио встал у руля «Челси» минувшим летом. На данный момент команда под его руководством занимает первое место в таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

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