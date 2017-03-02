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Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland Garros

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова получил wild card на турнире «Большого шлема» Roland Garros в Париже.

«Ролан Гаррос» сможет привлечь болельщиков, будет реклама турнира, так что есть много плюсов, что Мария получит wild card. Однозначности нет, но я думаю, что Шарапова получит wild card», – приводит «Р-Спорт» слова Тарпищева.

Напомним, Шарапова начнет играть после дисквалификации в апреле. Она получила wild card на турнирах в Штуттгарте, Мадриде и Риме. При этом Шарапова не успеет набрать необходимый рейтинг, чтобы попасть в основную сетку Roland Garros.

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