Дана Уайт: Биспинг будет защищать пояс UFC в бою против Сент-Пьера

Президент промоутерской компании UFC Дана Уайт анонсировал возвращение в организацию бойца ММА Джорджа Сент-Пьера.

Он проведет бой за титул чемпиона в среднем весе против англичанина Майкла Биспинга. Пока что неизвестно, когда и где состоится поединок. Уайт уверяет, что это произойдет во второй половине 2017 года.

В пятницу намечена пресс-конференция бойцов.

Напомним, что Сент-Пьер за свою профессиональную карьеру провел 27 поединков, в которых одержал 25 побед. Свой последний бой он провел в ноябре 2013 года, победив раздельным решением судей Джони Хендрикса. После этого Джордж взял паузу и не дрался более трех лет.

Майкл Биспинг провел 37 боев, одержав 30 побед.