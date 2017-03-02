Дана Уайт: Биспинг будет защищать пояс UFC в бою против Сент-Пьера
Президент промоутерской компании UFC Дана Уайт анонсировал возвращение в организацию бойца ММА Джорджа Сент-Пьера.
Он проведет бой за титул чемпиона в среднем весе против англичанина Майкла Биспинга. Пока что неизвестно, когда и где состоится поединок. Уайт уверяет, что это произойдет во второй половине 2017 года.
В пятницу намечена пресс-конференция бойцов.
Напомним, что Сент-Пьер за свою профессиональную карьеру провел 27 поединков, в которых одержал 25 побед. Свой последний бой он провел в ноябре 2013 года, победив раздельным решением судей Джони Хендрикса. После этого Джордж взял паузу и не дрался более трех лет.
Майкл Биспинг провел 37 боев, одержав 30 побед.
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