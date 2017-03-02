Мельник заменит Адаса на турнире M-1 Challenge 75 в Москве
В связи с трудностями получения российской визы Арда Адас не сможет принять участие на турнире M-1 Challene 75, вместо него в экстренном порядке на замену выйдет Максим «Mad Max» Мельник (Украина, 3-2).
Свой
дебютный бой в рейдже M-1 Global Максим
провел также в Москве, на турнире M-1
Challenge 72. Тогда в очень зрелищном бою ему
удалось во втором раунде провести
удушающий прием Адаму Бакаеву. Сейчас
у украинского бойца совсем не остается
времени на подготовку, но столь серьезный
вызов он принял без лишних раздумий и
сомнений и получает свой шанс выступить
на грандиозном международном турнире.
СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Супербой
(До 84 кг), Пол Брэдли (США) - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9
Бой
за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем
весе
Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0
(До
77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец),
18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1
(До
70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим
Дивнич (Москва), 12-2
(До
93 кг), Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 -
Борис Полежай (Украина), 15-5
(До
70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия), 2-0 -
Абубакар Местоев (Республика Ингушетия),
3-0
(До
84 кг), Амилкар Алвеш (Бразилия), 15-10 -
Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2
(До
70,3 кг), Мохамед Грабински (Германия и
Польша), 14-3 - Раул Тутараули (Грузия), 7-3
(До
65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 -
Виктор Колесник (Кузня), 9-2
(До
77 кг), Максим «Mad Max» Мельник (Украина),
3-2 - Данила Приказа (Fightspirit), 5-1-1