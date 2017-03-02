Мельник заменит Адаса на турнире M-1 Challenge 75 в Москве

В связи с трудностями получения российской визы Арда Адас не сможет принять участие на турнире M-1 Challene 75, вместо него в экстренном порядке на замену выйдет Максим «Mad Max» Мельник (Украина, 3-2).

Свой дебютный бой в рейдже M-1 Global Максим провел также в Москве, на турнире M-1 Challenge 72. Тогда в очень зрелищном бою ему удалось во втором раунде провести удушающий прием Адаму Бакаеву. Сейчас у украинского бойца совсем не остается времени на подготовку, но столь серьезный вызов он принял без лишних раздумий и сомнений и получает свой шанс выступить на грандиозном международном турнире.



СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Супербой

(До 84 кг), Пол Брэдли (США) - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-1 - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1



(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2



(До 93 кг), Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 - Борис Полежай (Украина), 15-5



(До 70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия), 2-0 - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 3-0



(До 84 кг), Амилкар Алвеш (Бразилия), 15-10 - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2



(До 70,3 кг), Мохамед Грабински (Германия и Польша), 14-3 - Раул Тутараули (Грузия), 7-3



(До 65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2



(До 77 кг), Максим «Mad Max» Мельник (Украина), 3-2 - Данила Приказа (Fightspirit), 5-1-1

