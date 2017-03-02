Дмитрий Сосновский: Нурмагомедов победит Фергюсона по очкам

Российский тяжеловес Дмитрий Сосновский, выступающий в UFC, считает, что Хабиб Нурмагомедов по очкам победит американца Тони Фергюсона и завоюет «временный» титул чемпиона в легком весе.

«Предполагаю, что Хабиб одержит победу решением, у него отличный контроль, как у «клетки», так и в партере. У Фергюсона не будет шансов, если Нурмагомедов уверенно будет бороться. Но ММА — непредсказуемый спорт. Здесь каждый удар может поменять исход любого поединка», - сказал Сосновский.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе.