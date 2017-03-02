Марк Авербурх: Это был единственный вариант для того, чтобы в СНГ в этом году прошел турнир от Valve

Директор по развитию EPICENTER Марк Авербурх поделился мнением о возможном провале The Kiev Major.



«Считаю ли я площадку идеальной для проведения? Нет, но я понимаю, что с большой долей вероятности, это был единственный вариант для того, чтобы в СНГ в этом году прошел турнир от Valve. Никто не может гарантировать, что отказавшись от проведения турнира в Киеве, из-за отсутствия подходящей площадки, или по каким-то другим причинам, наш регион смог бы получить право проведения в обозримом будущем.



Безусловно, после неурядиц со сменой дат, продажи билетов, у многих может сложится мнение о том, что раз изначально все пошло не так, то ничего хорошего ждать не стоит. Однако, если мы обратимся к турнирной истории PGL и SLTV, то поймем, что откровенных провалов там нет. Да, были мелкие косяки (был свидетелем), возможно, даже средние (не был свидетелем), но по-настоящему неудачных турнирных кейсов у этих организаторов нет. По сути все мероприятия SLTV и PGL проходят на хорошем (не высочайшем) уровне, что и не позволяет мне думать, что они могут провалиться. Возможно, если они попытаются взять какую-то новую высоту, то это может случится, но я думаю, что никто не будет рисковать в этот раз».



The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.



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