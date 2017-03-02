Шепелев готов возглавить «Спартак»

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев прокомментировал информацию о том, что может стать главным тренером «Спартака».

«Разговор шел так, что если вдруг получится, готов ли я? Я ответил, если получится, то готов. Конкретно больше разговора не было», – приводит ТАСС слова Шепелева.

Напомним, Шепелев играл в «Спартаке» в 1979-1988 годах, а с 2002 по 2005 годы тренировал команду. После этого он работал в «Автомобилисте», «Югре», «Адмирале» и «Амуре».

Добавим, что нынешний сезон «Спартак» начинал под руководством Германа Титова, которого в октябре сменил Алексей Ярушкин, доработавший сезон в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

«Спартак» занял 13-е место в Западной конференции.