Коннор Макгрегор встретился с Уэйном Руни (фото)

Известный боец ММА ирландец Конор Макгрегор встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. В интернете появилась их совместная фотография.

Фотографию Руни и Макгрегора в своем твиттере разместил журналист Шо Шиннэн. Напомним, ранее сообщалось, что Макгрегор может провести бой по правилам бокса с Флойдом Мэйвезером.

One of the most lethal strikers ever and Wayne Rooney pic.twitter.com/xyjHiiz33Z