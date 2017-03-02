Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор0 : 0Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард5 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург1 : 0Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Коннор Макгрегор встретился с Уэйном Руни (фото)

Источник:  Twitter.comКомментарии

Известный боец ММА ирландец Конор Макгрегор встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. В интернете появилась их совместная фотография.

Фотографию Руни и Макгрегора в своем твиттере разместил журналист Шо Шиннэн. Напомним, ранее сообщалось, что Макгрегор может провести бой по правилам бокса с Флойдом Мэйвезером.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руни может вернуться в «Эвертон»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон», сообщает Daily Mail.Спарринг-партнер Макгрегора: Мэйвезер крут в разговорах, но хочет ли он на самом деле боя с КоноромСпарринг-партнер бойца UFC Конора Макгрегора Артем Лобов высказался о возможном бое ирландца с американским боксером Флойдом Мэйвезером.Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, бой с Макгрегором состоится в РоссииРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что бой с чемпионом UFC Конором Макгрегором состоится в России.«Болельщиков ждет настоящая эйфория». Куман – о возвращении Руни в «Эвертон»«Болельщиков ждет настоящая эйфория». Куман – о возвращении Руни в «Эвертон»Представители «Эвертона» уже во всю зазывают нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в стан мерсисайдского клуба.Куман хочет вернуть Руни в «Эвертон»Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман заявил, что он будет рад возвращению форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в ливерпульский клуб.Допинг-тесты Нурмагомедова перед боем с Фергюсоном оказались отрицательнымиВсе допинг-тесты российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова перед поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Тони Фергюсона дали отрицательный результат, сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.Гари Невилл: Сейчас странное время для ухода Руни из «Манчестер Юнайтед»Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что форвард Уэйн Руни должен остаться в команде.Рой Кин: Переход Руни в китайский клуб – настоящее безумие! У Уэйна еще все впередиЭкс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не должен соглашаться на переезд в чемпионат Китая.Макгрегор готовится к боксерскому поединку с призером ОИ-2016 в Рио (видео)Чемпион UFC Конор Макгрегор продолжает вести подготовку к поединку по правилам бокса. Об этом ирландец сообщил своей странице в Twitter.Руни согласился перейти в китайский клубРуни согласился перейти в китайский клубНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до закрытия трансферного окна перейдет в один из китайских клубов, сообщает Daily Mirror.Руни сделал свое дело, Руни может уйти. Колонка Вадима АнисимоваРуни сделал свое дело, Руни может уйти. Колонка Вадима АнисимоваРазбираемся с ситуацией вокруг Уэйна Руни, прославленного нападающего «Манчестер Юнайтед», выпавшего из обоймы Жозе Моуринью.Руни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмыРуни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмыНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может пропустить финальный матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за проблем с мышцами, сообщает Reuters.Митрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утраМитрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра субботы.Руни может перейти в китайский клуб до конца февраляНападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.Дэйна Уайт: Макгрегор находится в декретном отпуске. Он будет драться, когда родится ребенокПрезидент UFC Дэйна Уайт иронично прокомментировал паузу в карьере самого кассового бойца организации Конора Макгрегора.Пол Скоулз: Уверен, Руни будет бороться за место в основе до самого концаПол Скоулз: Уверен, Руни будет бороться за место в основе до самого концаБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал интервью интернет-порталу Goal.Флойд Мэйвезер: Макгрегору нужно решить свои вопросы с UFC, а затем думать о бое со мнойБывший американский боксер Флойд Мэйвезер-младший обратился к ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору.Флойд Мэйвезер: Контракт на бой я ни с кем не подписывалАмериканец Флойд Мейвезер-младший опроверг информацию о том, что он согласовал все детали поединка с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.Тедди Атлас: У Макгрегора нет никаких шансов в бою с МэйвезеромИзвестный американский тренер Тедди Атлас полагает, что боец ММА Конор Макгрегор не имеет шансов на победу в поединке с Флойдом Мэйвезером-младшим по правилам бокса.Экс-менеджер Емельяненко: Макгрегор – просто гопник, у нас в России есть куда более достойные ребята, чем онПрезидент M-1 Global и бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн рассказал о своем отношении к чемпиону UFC Конору Макгрегору.
Главные новости
Биатлон
Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30
Футбол
«Зенит»: Детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены бульварной прессой
Футбол
ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Зенитом» (видео)
Лыжный спорт
Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая
Футбол
Гус Хиддинк: Я так сильно люблю футбол, что не исключаю варианта с «Лестером»
Хоккей
Шепелев готов возглавить «Спартак»
Теннис
Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland Garros
Формула-1
Райкконен выиграл утреннюю сессию четвертого дня тестов в Барселоне
Футбол
Александр Кокорин: Никаких гонок не было
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Гризманну в «Тоттенхэме»
все новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости