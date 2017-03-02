Коннор Макгрегор встретился с Уэйном Руни (фото)
Известный боец ММА ирландец
Конор Макгрегор встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. В
интернете появилась их совместная фотография.
Фотографию Руни и Макгрегора в
своем твиттере разместил журналист Шо Шиннэн. Напомним, ранее сообщалось, что
Макгрегор может провести бой по правилам бокса с Флойдом Мэйвезером.
One of the most lethal strikers ever and Wayne Rooney pic.twitter.com/xyjHiiz33Z— Seán Sheehan (@SeanSheehanBA) 1 марта 2017 г.
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