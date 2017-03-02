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Шумилова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Екатерина Шумилова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Контиолахти.

Второе место заняла еще одна спортсменка из РФ Ульяна Кайшева, а на третье строчке расположилась представительница Швеции Ольга Алифировец.

Кубок IBU
Контиолахти (Финляндия)
Женщины
Индивидуальная гонка, 15 км

1. Екатерина Шумилова (Россия) – 46.57,9 (2 промаха)
2. Ульяна Кайшева (Россия) – отставание 22,2 (2)
3. Ольга Алифировец (Швеция) – +39,5 (1)
...10. Виктория Сливко (Россия) – +2.07,5 (3)
...13. Ольга Шестерикова (Россия) – +2.20,8 (3)
...17. Дарья Виролайнен (Россия) – +3.12,9 (5)
...19. Анна Никулина (Россия) – +3.31,6 (4)

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