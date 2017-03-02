Шумилова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU

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Виролайнен покинула расположение сборной России и не выступит на чемпионате мира в Австрии Биталонистка сборной России Дарья Виролайнен покинула расположение национальной команды и не выступит на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).

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