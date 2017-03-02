ACB подписал контракт с экс-бойцом UFC Такеей Мицугаки

Российская промоутерская компания ACB подписала контракт с японским бойцом Такее Мицугаки, который ранее дрался в UFC в легчайшем весе.

За свою карьеру японец провел более 30 поединков и одержал 21 победу, при 11 поражениях и двух ничьих.

На данный момент спортсмен занимает 45 строчку в рейтинге сильнейших бойцов своего веса по версии fightmatrix.

Дебют японца ожидается в ближайшие несколько месяцев.