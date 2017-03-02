Валентин Молдавский: Фергюсон не сможет остановить борьбу Хабиба

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский, являющийся спарринг-партнером Федора Емельяненко — о предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Думаю, бой выиграет Хабиб либо единогласным решением судей, либо техническим нокаутом на добивании в партере. Безусловно, преимущества Хабиба - это борьба и контроль на настиле октагона. Тони Фергюсон более разносторонний боец, чем Нурмагомедов, но ни одно из его качеств не сможет остановить борьбу российского спортсмена», - сказал Молдавский.

Напомним, что поединок Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон состоится 5 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 209.