Эрик Булье: Меня удивил темп «Феррари» на тестах

Гоночный директор «Маларена» Эрик Булье сказал, что на тестах в Барселоне его больше всего удивило выступление «Феррари».

«Соперники немного быстрее нас. Очевидно, что пока сложно делать какие-либо выводы, поскольку неизвестно, кто с каким количеством топлива и режимом двигателя работает. Но я могу сказать, что меня удивила «Феррари». Никто не ожидал, что они будут показывать время круга на уровне «Мерседеса».

«Ред Булл» чуть позади, но, опять же, неизвестно, с каким количества топлива они работают», - цитирует Булье Autosport.