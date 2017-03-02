Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор0 : 0Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард5 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург1 : 0Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Люк Шоу может перейти в «Тоттенхэм»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Тоттенхэм» готовится к отъезду защитника Дэнни Роуза в «Манчестер Сити».

Как сообщает Daily Mirror, лондонский клуб грядущим летом готов приобрести игрока «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, который потерял место в основе после прихода Жозе Моуринью.

Ранее португальский специалист заявил, что рассчитывает на англичанина, однако, тот должен подумать над своим отношением к тренировкам.

Отметим, что также в английской прессе ходят слухи об интересе «МЮ» к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну. 

В нынешнем сезоне 21-летний Шоу провел во всех турнирах 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 16 млн евро, а его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коннор Макгрегор встретился с Уэйном Руни (фото)Известный боец ММА ирландец Конор Макгрегор встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. В интернете появилась их совместная фотография.«Манчестер Юнайтед» нашел замену Гризманну в «Тоттенхэме»Как сообщает Daily Star, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Подольски летом перейдет в японский клубПолузащитник «Галатасарая» Лукас Подольски сообщил, что летом перейдет в один из японских клубов.Ибрагимович планирует остаться в «Манчестер Юнайтед» до 2019 годаНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович планирует остаться в английской команде до 2019 года, сообщает Daily Mail.Руни может вернуться в «Эвертон»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон», сообщает Daily Mail.Спастись после 0:3. С кем можно сравнить «Урал» в Европе?Спастись после 0:3. С кем можно сравнить «Урал» в Европе?Те безумцы, которые поставили ставку на то, что с 0:3 «Урал» сумеет отыграться у «Краснодара», запомнят вчерашний вечер на всю жизнь.Михаил Осинов: Билеты на матч «Ростова» с «МЮ» – пока вопрос закрытыйЭкс-игрок «Ростова», рекордсмен по количеству матчей за клуб прокомментировал свое назначение на должность советника президента по спортивным вопросам.Константин Сарсания: «Зенит» так и не смог определиться, нужен ли ему Нобоа. Азмуном и Джанаевым интересуются в ЕвропеРоссийский футбольный функционер и агент Константин Сарсания рассказал об интересе других клубов к ведущим футболистам «Ростова».Форвард киевского «Динамо», отказавшийся перейти в «Крылья Советов», станет игроком «Карпат»Нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий перейдет в львовские «Карпаты», сообщил главный тренер киевлян Сергей Ребров.Пацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях городаПацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях городаСразу два известных футболиста попали этой ночью в передряги.«РБ Лейпциг» интересуется вратарем сборной ГерманииПо информации немецких СМИ, «РБ Лейпциг» будущим летом постарается заполучить голкипера леверкузенского «Байера» и сборной Германии Бернда Лено.«Интер» рассматривает возможность покупки Иско«Интер» может вступить в борьбу за полузащитника «Реала» Иско, сообщает Football Italia.Экс-форвард сборной Украины находится на просмотре в «Краснодаре»Как сообщает портал News.am, 21-летний нападающий Артур Миранян проходит просмотр в «Краснодаре».«Локомотив» – «Тосно». Матч посетит скаут «Манчестер Юнайтед»По информации «Матч ТВ», на игре 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тосно» будет присутствовать скаут «Манчестер Юнайтед».Джон Терри: У меня была возможность перейти в «Манчестер Сити»Защитник «Челси» Джон Терри сообщил, что минувшим летом мог оказаться в «Манчестер Сити», а также порассуждал на тему возможного переезда в чемпионат Китая.Конте согласился возглавить «Интер»Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал согласие перейти в «Интер» после окончания сезона.Болельщики «Манчестер Юнайтед» атаковали Погба из-за того, что он отказал в автографеУ полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба произошел конфликт с болельщиками команды, сообщает «БИЗНЕС Online».Мартин Киоун: Ибрагимович сильнее Кантона, он спасает репутацию «Манчестер Юнайтед»Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун жалеет, что форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не перешел в столичный клуб, а также отметил роль нападающего в стане «красных дьяволов».Райт считает, что благодаря Ибрагимовичу Рэшфорд и Марсьяль прогрессируют от матча к матчуБывший нападающий лондонского «Арсенала» Иан Райт оценил роль в «Манчестер Юнайтед» 35-летнего форварда Златана Ибрагимовича.Матье Вальбуэна: «Спартак» предлагал мне контракт после того, как у «Динамо» начались проблемыПолузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна, который ранее выступал за московское «Динамо», рассказал об интересе со стороны других клубов.
Главные новости
Биатлон
Дальмайер выиграла спринт в Пхенчхане, россиянки не попали в топ-30
Футбол
«Зенит»: Детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены бульварной прессой
Футбол
ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Зенитом» (видео)
Лыжный спорт
Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая
Футбол
Гус Хиддинк: Я так сильно люблю футбол, что не исключаю варианта с «Лестером»
Хоккей
Шепелев готов возглавить «Спартак»
Теннис
Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland Garros
Формула-1
Райкконен выиграл утреннюю сессию четвертого дня тестов в Барселоне
Футбол
Александр Кокорин: Никаких гонок не было
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Гризманну в «Тоттенхэме»
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Люк Шоу
Люк Шоувсе новости
Дэнни Роуз
Дэнни Роузвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы