Люк Шоу может перейти в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» готовится к отъезду защитника Дэнни Роуза в «Манчестер Сити».

Как сообщает Daily Mirror, лондонский клуб грядущим летом готов приобрести игрока «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, который потерял место в основе после прихода Жозе Моуринью.

Ранее португальский специалист заявил, что рассчитывает на англичанина, однако, тот должен подумать над своим отношением к тренировкам.

Отметим, что также в английской прессе ходят слухи об интересе «МЮ» к форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну.

В нынешнем сезоне 21-летний Шоу провел во всех турнирах 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 16 млн евро, а его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2018 года.