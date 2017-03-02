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Гус Хиддинк: Я так сильно люблю футбол, что не исключаю варианта с «Лестером»

Источник:  De TelegraafКомментарии

Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк заявил, что не общался с представителями «Лестера».

«Думаю, «Лестер» очень хорошо справился с отставкой Раньери и сыграл под руководством ассистента главного тренера. В таких случаях игроки реагируют незамедлительно. Они это доказали в матче с «Ливерпулем».

Я с «Лестером» не контактировал. Хотя я так сильно люблю футбол, что не исключаю такого варианта. Я обычно не работаю в клубе по несколько лет. Но думаю, будет здорово поработать с молодыми игроками», – сказал Хиддинк в интервью De Telegraaf.

Напомним, в прошлом сезоне Хиддинк возглавил «Челси» после отставки португальца Жозе Моуринью.

В первом после отставки итальянца Клаудио Раньери матче «Лестер» победил «Ливерпуль» (3:1). Командой руководил Крэйг Шекспир.

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