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Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии.

За норвежек выступали Майкен Касперсен Фалла, Хайди Венг, Астрид Якобсен и Марит Бьорген. В тройку лучших также попали сборные Швеции и Финляндии. Сборная России заняла пятое место. За россиянок выступали Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева и Анастасия Седова.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира

Лахти (Финляндия) 

Лыжные гонки

Женщины

Эстафета

4х5 км

1. Норвегия (Майкен Касперсен Фалла, Хайди Венг, Астрид Якобсен, Марит Бьорген) 52:21,5

2. Швеция (Анна Хааг, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) + 1.01,6

3. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пармакоски) + 1.02,1

4. США + 1.33,8

5. Россия (Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева, Анастасия Седова) + 2.28,6

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