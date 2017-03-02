Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в
Лахти (Финляндия) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная
Норвегии.
За норвежек выступали Майкен
Касперсен Фалла, Хайди Венг, Астрид Якобсен и Марит Бьорген. В тройку
лучших также попали сборные Швеции и Финляндии. Сборная России заняла пятое место. За россиянок выступали Полина
Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева и Анастасия Седова.
Лыжные виды спорта. Чемпионат мира
Лахти (Финляндия)
Лыжные гонки
Женщины
Эстафета
4х5 км
2. Швеция (Анна Хааг, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) + 1.01,6
3. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пармакоски) + 1.02,1
4. США + 1.33,8
5. Россия
(Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева, Анастасия Седова) + 2.28,6