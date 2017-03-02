Светлана Слепцова: Ноги сильно забились уже на первом подъеме

Биатлонистка сборной России Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Напомним, что россиянка заняла итоговое 66-е место.

– Сегодня было очень тяжело. Наверное, дело было даже не в сложности трассы, а в ее состоянии. Трасса была очень скользкая, было много падений. Ноги сильно забились уже на первом подъеме. Трасса была подготовлена очень плохо, – приводит слова Слепцовой официальный сайт СБР.

Напомним также, что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.

