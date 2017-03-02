Татьяна Акимова: Сегодня трасса была довольно тяжелая

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после этапа Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла 34-е место.

«Сегодня на самом деле самочувствие было неплохое. Я хорошо сегодня себя чувствовала. Но не справилась на стрельбе. И сегодня довольно-таки тяжелая трасса. Она такая разбитая, местами гололедистая, местами рыхлая. Из-за этого ноги были постоянно в напряжении. Тяжело было идти по дистанции, выкладываться.

Тут на трассе есть один коварный спуск, но сегодня я довольно хорошо его проходила. Там было вполне комфортно и удобно, он не был сегодня сильно гололедистый. Что касается стрельбы – катастрофичного ветра не было», – цитирует Акимову официальный сайт СБР.

Напомним также, что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.