Татьяна Акимова: Сегодня трасса была довольно тяжелая
Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась
впечатлениями после этапа Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что
она заняла 34-е место.
«Сегодня
на самом деле самочувствие было неплохое. Я хорошо сегодня себя чувствовала. Но
не справилась на стрельбе. И сегодня довольно-таки тяжелая трасса. Она такая
разбитая, местами гололедистая, местами рыхлая. Из-за этого ноги были постоянно
в напряжении. Тяжело было идти по дистанции, выкладываться.
Тут на трассе есть один коварный спуск, но сегодня я довольно хорошо его проходила. Там было вполне комфортно и удобно, он не был сегодня сильно гололедистый. Что касается стрельбы – катастрофичного ветра не было», – цитирует Акимову официальный сайт СБР.
Напомним также, что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.