Ирина Услугина: На лежке сказался переменный ветер

Биатлонистка сборной России Ирина Услугина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Напомним, что россиянка заняла итоговое 37-е место.

– Я готовилась к этапу в Корее отдельно, в Риднау и Рупольдинге. Но еще трудно сделать какие-то выводы. Там я чувствовала себя довольно хорошо. Здесь же гонка далась мне тяжело. Сегодня такая тяжелая трасса, она далека от идеальной. Тут были какие-то бугры. Приходилось много варьировать стопой, чтобы удержать себя. В принципе, я сегодня довольна. Да, было тяжело. Думаю, дальше будет легче.

Мне удалось справиться со второй стрельбой. Со стойкой у меня проблем не было. А на лежке сказался переменный ветер – он может дуть сильно, может немножко, может вообще не дуть. С этим здесь связаны проблемы. Сегодня у меня не прошел габарит, – приводит слова Услугиной официальный сайт СБР.

Напомним также, что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.

