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Кейлор Навас: Сделаю так, что люди больше не будут меня освистывать, их негодование сменится на аплодисменты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал свое выступление в этом сезоне, отметив, что согласен с критикой болельщиков, которые в матче на «Сантьяго Бернабеу» решили освистать своего игрока.

В последней игре «сливочные» принимали «Лас Пальмас» и благодаря дублю нападающего Криштиану Роналду сумели вырвать ничью (3:3). Сам Навас допустил ошибку на выходе, что привело к третьему голу соперника, а также не сумел отразить пенальти.

«Я могу изменить ситуацию и вернуть доверие людей. Конечно, каждый может высказывать свое мнение, я уважительно отношусь к этому. В любом случае, я буду работать, чтобы изменить ситуацию. Сделаю так, что люди больше не будут меня освистывать, а наоборот, их негодование сменится на аплодисменты. Знаю о своих ошибках и никогда не пытаюсь это скрыть», – сказал игрок сборной Коста-Рики.

Также Навас прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал» голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

«Я стараюсь сосредоточиться на работе, чтобы улучшить свою игру. Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем, но на данный момент я – игрок «Реала». Буду защищать цвета этого клуба на все сто процентов, как и всегда», – добавил Навас.

В нынешнем сезоне 30-летний голкипер «Реала» провел во всех турнирах 25 матчей, пропустил 30 мячей и в пяти встречах оставлял свои ворота «сухими».

Матч

Реал - Лас-Пальмас - 3:3 (1:1)

Голы

Иско 8 (1:0). Тана 10 (1:1). Виера 56 (1:2 - пен.). Боатенг 59 (1:3). Роналду 86 (2:3 - пен.). Роналду 89 (3:3).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Начо, Карвахаль, Иско (Васкес, 65), Кроос, Ковачич (Бензема, 71), Бэйл, Мората (Родригес, 71), Роналду

Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Бигас (Артильес, 27), Боатенг (Гарсия М., 69), Гомес, Меса, Тана, Кастельяно Д., Виера (Халилович, 75), Хесе

Предупреждения:

Бэйл, 46; Рамос, 55; Мората, 70; Роналду, 81 - Симон, 44; Боатенг, 53; Халилович, 90

Удаления:

Бэйл, 47 - нет

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

01 марта 23:30, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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