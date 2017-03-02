Кейлор Навас: Сделаю так, что люди больше не будут меня освистывать, их негодование сменится на аплодисменты

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал свое выступление в этом сезоне, отметив, что согласен с критикой болельщиков, которые в матче на «Сантьяго Бернабеу» решили освистать своего игрока.

В последней игре «сливочные» принимали «Лас Пальмас» и благодаря дублю нападающего Криштиану Роналду сумели вырвать ничью (3:3). Сам Навас допустил ошибку на выходе, что привело к третьему голу соперника, а также не сумел отразить пенальти.

«Я могу изменить ситуацию и вернуть доверие людей. Конечно, каждый может высказывать свое мнение, я уважительно отношусь к этому. В любом случае, я буду работать, чтобы изменить ситуацию. Сделаю так, что люди больше не будут меня освистывать, а наоборот, их негодование сменится на аплодисменты. Знаю о своих ошибках и никогда не пытаюсь это скрыть», – сказал игрок сборной Коста-Рики.

Также Навас прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал» голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

«Я стараюсь сосредоточиться на работе, чтобы улучшить свою игру. Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем, но на данный момент я – игрок «Реала». Буду защищать цвета этого клуба на все сто процентов, как и всегда», – добавил Навас.

В нынешнем сезоне 30-летний голкипер «Реала» провел во всех турнирах 25 матчей, пропустил 30 мячей и в пяти встречах оставлял свои ворота «сухими».