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Себстьян Феттель: С новым регламентом для пилотов стало лучше абсолютно все

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что ему нравятся изменения в регламенте, которые вступят в силу со следующего сезона.

«Для пилотов лучше стало абсолютно все: торможение, прохождение поворотов, теперь у нас больше сцепления – даже на невысокой скорости, когда прижимная сила сравнительно низкая, нас спасают широкие шины.

Новый регламент сработал словно «аспирин», починив абсолютно все», - цитирует Феттеля Autosport.

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