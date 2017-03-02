Себстьян Феттель: С новым регламентом для пилотов стало лучше абсолютно все
Пилот команды «Феррари»
Себастьян Феттель сказал, что ему нравятся изменения в регламенте, которые
вступят в силу со следующего сезона.
«Для пилотов лучше стало
абсолютно все: торможение, прохождение поворотов, теперь у нас больше сцепления
– даже на невысокой скорости, когда прижимная сила сравнительно низкая, нас
спасают широкие шины.
Новый
регламент сработал словно «аспирин», починив абсолютно все», - цитирует Феттеля
Autosport.
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