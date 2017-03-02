Себстьян Феттель: С новым регламентом для пилотов стало лучше абсолютно все

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что ему нравятся изменения в регламенте, которые вступят в силу со следующего сезона.

«Для пилотов лучше стало абсолютно все: торможение, прохождение поворотов, теперь у нас больше сцепления – даже на невысокой скорости, когда прижимная сила сравнительно низкая, нас спасают широкие шины.

Новый регламент сработал словно «аспирин», починив абсолютно все», - цитирует Феттеля Autosport.