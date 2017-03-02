Павел Колобков поприветствовал участников Спартакиады среди инвалидов

«Уважаемые друзья!

От имени Правительства Российской Федерации и себя лично приветствую участников II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года!

Проведение этих соревнований имеет большое значение в развитии адаптивного спорта, способствует привлечению большого числа лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Уверен, Спартакиада пройдет на высоком организационном уровне и оставит в памяти ее участников замечательные впечатления.

Желаю всем яркого спортивного праздника, успехов и побед!

Министр спорта Российской Федерации П.А. Колобков».

Во Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, которая продлится до 10 марта в Ханты-Мансийске примут участие сборные юношеские команды 14-18 лет из 29 регионов России. В соревнованиях примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, заболеванием церебральным параличом, с нарушением зрения и слуха. Победители определятся в пяти видах программы: следж-хоккее, хоккее с шайбой, сноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках.