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Павел Колобков поприветствовал участников Спартакиады среди инвалидов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Свое приветствие участникам II  Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года направил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

«Уважаемые друзья!
От имени Правительства Российской Федерации и себя лично приветствую участников II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года!
Проведение этих соревнований имеет большое значение в развитии адаптивного спорта, способствует привлечению большого числа лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Уверен, Спартакиада пройдет на высоком организационном уровне и оставит в памяти ее участников замечательные впечатления.
Желаю всем яркого спортивного праздника, успехов и побед!
Министр спорта Российской Федерации П.А. Колобков».

Во Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, которая продлится до 10 марта в Ханты-Мансийске примут участие сборные юношеские команды 14-18 лет из 29 регионов России. В соревнованиях примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, заболеванием церебральным параличом, с нарушением зрения и слуха. Победители определятся в пяти видах программы: следж-хоккее, хоккее с шайбой, сноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

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