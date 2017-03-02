Серхио Агуэро: Я хочу остаться, в июне руководству «Манчестер Сити» придется встретиться со мной

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что хочет остаться в клубе, но его будущее будет зависеть от позиции руководства «горожан».

Ранее появилась информация о том, что 28-летний аргентинец может покинуть «Манчестер Сити» в связи с тем, что перестал попадать в стартовый состав с приходом в клуб 19-летнего бразильца Габриэла Жезуса.

«Как я и раньше говорил, посмотрим, что будет в июне. Клуб может говорить то, что хочет, но в июне им придется встретиться со мной.

Мое намерение – остаться, но времени еще много. У меня есть три месяца, чтобы показать свою лучшую игру, и, надеюсь, мы сможем завоевать титул», – приводит BBC слова Агуэро.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола ранее заявлял, что хочет, чтобы Агуэро и дальше играл в команде.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Агуэро 22 гола. Всего же он занимает третье место в истории клуба по забитым голам (158), отставая на восемь – от Томми Джонсона и на 20 – от Эрика Брука.

Добавим, что Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года, а его действующий контракт рассчитан до 2020 года.