Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор1 : 1Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард6 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург5 : 1Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Серхио Агуэро: Я хочу остаться, в июне руководству «Манчестер Сити» придется встретиться со мной

Источник:  BBCКомментарии

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что хочет остаться в клубе, но его будущее будет зависеть от позиции руководства «горожан».

Ранее появилась информация о том, что 28-летний аргентинец может покинуть «Манчестер Сити» в связи с тем, что перестал попадать в стартовый состав с приходом в клуб 19-летнего бразильца Габриэла Жезуса.

«Как я и раньше говорил, посмотрим, что будет в июне. Клуб может говорить то, что хочет, но в июне им придется встретиться со мной.

Мое намерение – остаться, но времени еще много. У меня есть три месяца, чтобы показать свою лучшую игру, и, надеюсь, мы сможем завоевать титул», – приводит BBC слова Агуэро.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола ранее заявлял, что хочет, чтобы Агуэро и дальше играл в команде.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Агуэро 22 гола. Всего же он занимает третье место в истории клуба по забитым голам (158), отставая на восемь – от Томми Джонсона и на 20 – от Эрика Брука.

Добавим, что Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года, а его действующий контракт рассчитан до 2020 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в другом клубе, моя цель – улучшить положение «Арсенала»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на ряд актуальных вопросов, а также выразил мнение, что решение наставника «Барселоны» Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона не скажется на игре сине-гранатовых.Гвардиола впечатлен игрой Агуэро в матче с с «Хаддерсфилд Таун»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру форварда «горожан» Серхио Агуэро в матче с «Хаддерсфилд Таун» а также отметил, что игры с командами из «Чемпионшипа» даются его подопечным непросто.Дэнни Симпсон – Джейми Каррагеру: Уважаю твое мнение, однако, я выигрывал АПЛ, а ты – нетЗащитник «Лестера» Дэнни Симпсон ответил на критику эксперта Sky Sports и бывшего игрока «Ливерплуя» Джейми Карраггера.Гус Хиддинк: Я так сильно люблю футбол, что не исключаю варианта с «Лестером»Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк заявил, что не общался с представителями «Лестера».Люк Шоу может перейти в «Тоттенхэм»«Тоттенхэм» готовится к отъезду защитника Дэнни Роуза в «Манчестер Сити».Коннор Макгрегор встретился с Уэйном Руни (фото)Известный боец ММА ирландец Конор Макгрегор встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. В интернете появилась их совместная фотография.В ближайшее время «Челси» начнет переговоры с Конте по новому контрактуРуководство «Челси» довольно выступлением клуба под руководством Антонио Конте.Озил рассказал, что его трансфер в «Барселону» не состоялся из-за ГвардиолыПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, который ранее выступал в составе мадридского «Реала», заявил, что отсутствие интересе со стороны Хосепа Гвардиолы отбило у него желание перейти в «Барселону».«Манчестер Юнайтед» нашел замену Гризманну в «Тоттенхэме»Как сообщает Daily Star, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Арустамян допускает приход Конте в миланский «Интер»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян – о возможном возвращении наставника «Челси» Антонио Конте в Серию А.Дмитрий Селюк: Думаю, Луиса Энрике ждет заманчивое предложение из АнглииИзвестный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике со своего поста по окончании сезона.«Сток Сити» продлил контракт с Афеллаем до 2019 годаПолузащитник Ибрагим Афеллай подписал новый контракт со «Сток Сити». Соглашение 30-летнего голландца с «гончарами» рассчитано до 2019 года.«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«Советский спорт» пытается угадать, кто сменит Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» в новом сезоне.Ибрагимович планирует остаться в «Манчестер Юнайтед» до 2019 годаНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович планирует остаться в английской команде до 2019 года, сообщает Daily Mail.Руни может вернуться в «Эвертон»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон», сообщает Daily Mail.Хосеп Гвардиола – Луису Энрике: Спасибо за все, что ты сделал в моем клубеБывший тренер «Барселоны», ныне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть каталонский клуб по окончании сезона.Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд» в 1/8 финала Кубка АнглииДубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд» в 1/8 финала Кубка АнглииВ ответном матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:1.Клэйтон продлил контракт с «Мидлсбро» до 2021 годаПолузащитник «Мидлсбро» Адам Клэйтон продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Мэрия Рима наградит Раньери за работу с «Лестером»Городские власти Рима представят к награде бывшего главного тренера «Лестера» Клаудио Раньери.Форвард «Уотфорда» Сарате получил разрыв передней крестообразной связки коленаНападающий «Уотфорда» Мауро Сарате получил серьезную травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Главные новости
Футбол
Виталий Мутко: Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше
Хоккей
«Авангард» разгромил «Адмирал», забросив шесть безответных шайб
Биатлон
Анна Фролина о Лапшине: Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются
Футбол
Дэнни Симпсон – Джейми Каррагеру: Уважаю твое мнение, однако, я выигрывал АПЛ, а ты – нет
Футбол
Альфа-банк и Евгений Гинер согласовали условия реструктуризации долга на 100 млн долларов
Футбол
ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Зенитом» (видео)
Лыжный спорт
Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая
Футбол
Гус Хиддинк: Я так сильно люблю футбол, что не исключаю варианта с «Лестером»
Хоккей
Шепелев готов возглавить «Спартак»
Теннис
Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland Garros
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Серхио Агуэро
Серхио Агуэровсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Габриэл
Габриэлвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости