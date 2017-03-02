Альфа-банк и Евгений Гинер согласовали условия реструктуризации долга на 100 млн долларов

Член правления Альфа-Банка Максим Першин заявил, что президент московского ЦСКА Евгений Гинер согласовал с банком основные условия реструктуризации просроченной задолженности на 100 миллионов долларов.

«Основные условия реструктуризации нами согласованы, в настоящее время идет процесс согласования и подготовки к подписанию юридической документации», – приводит слова Першина официальный сайт Альфа-Банка.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд признал законным взыскание Евгения Гинера около 100 млн долларов в пользу Альфа-банка.

Напомним, 14 июня 2016 года Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к Гинеру, взыскав с него около 100 млн долларов. Как отмечалось в исковом заявлении, Гинер выступил поручителем компании по получению ею кредита. После подписания договора займа заемщик перестал исполнять свои обязательства, после чего банк обратился в суд с иском к поручителю.

Согласно кредитному договору, поручитель несет солидарную ответственность с заемщиком.

Аналогичное решение районный суд вынес и 17 июня прошлого года. Согласно требованию банка, Гинер в качестве поручителя обязан погасить задолженность в размере 3,6 млн долларов по кредиту, взятому заемщиком ООО «Элекс Полюс Кар» в марте 2013 года.