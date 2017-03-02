Гендиректор «Шахтера»: «Донбасс Арена» и база клуба захвачены вооруженными людьми
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин
рассказал о захвате вооруженными людьми в Донецке объектов, принадлежащих клубу
(в том числе стадиона «Донбасс Арена»).
«На данный момент все
выходы «Донбасс Арены» заблокированы. Сотрудники не допускаются. Разрешен
доступ только дежурным смены, которые обучены реагировать в случае ЧП на арене. Также вооруженные люди проникли на территорию
футбольной базы «Шахтера» в Кирша.
Опечатано все имущество,
все перекрыто, доступа на базу сейчас нет… Что касается детской школы, то было
давление и с этой стороны. Но пока, слава Богу, учебно-тренировочный процесс
детишек продолжается, впрочем, в любой момент ситуация может измениться», -
цитирует Палкина Footboom.
Напомним, что сейчас «Шахтер»
домашние матчи проводит в Харькове.