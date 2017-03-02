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Гендиректор «Шахтера»: «Донбасс Арена» и база клуба захвачены вооруженными людьми

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Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о захвате вооруженными людьми в Донецке объектов, принадлежащих клубу (в том числе стадиона «Донбасс Арена»).

«На данный момент все выходы «Донбасс Арены» заблокированы. Сотрудники не допускаются. Разрешен доступ только дежурным смены, которые обучены реагировать в случае ЧП на арене.  Также вооруженные люди проникли на территорию футбольной базы «Шахтера» в Кирша.

Опечатано все имущество, все перекрыто, доступа на базу сейчас нет… Что касается детской школы, то было давление и с этой стороны. Но пока, слава Богу, учебно-тренировочный процесс детишек продолжается, впрочем, в любой момент ситуация может измениться», - цитирует Палкина Footboom.

Напомним, что сейчас «Шахтер» домашние матчи проводит в Харькове.

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