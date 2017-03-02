Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор1 : 1Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард6 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург5 : 1Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дэнни Симпсон – Джейми Каррагеру: Уважаю твое мнение, однако, я выигрывал АПЛ, а ты – нет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Лестера» Дэнни Симпсон ответил на критику эксперта Sky Sports и бывшего игрока «Ливерплуя» Джейми Карраггера.

«Уважаю твое мнение, и как защитник равняюсь на тебя, и твои достижения. Однако, я выигрывал АПЛ, а ты – нет!», – написал Симпсон на своей странице в Twitter.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в другом клубе, моя цель – улучшить положение «Арсенала»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на ряд актуальных вопросов, а также выразил мнение, что решение наставника «Барселоны» Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона не скажется на игре сине-гранатовых.Серхио Агуэро: Я хочу остаться, в июне руководству «Манчестер Сити» придется встретиться со мнойФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что хочет остаться в клубе, но его будущее будет зависеть от позиции руководства «горожан».Гус Хиддинк: Я так сильно люблю футбол, что не исключаю варианта с «Лестером»Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк заявил, что не общался с представителями «Лестера».Люк Шоу может перейти в «Тоттенхэм»«Тоттенхэм» готовится к отъезду защитника Дэнни Роуза в «Манчестер Сити».Коннор Макгрегор встретился с Уэйном Руни (фото)Известный боец ММА ирландец Конор Макгрегор встретился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. В интернете появилась их совместная фотография.В ближайшее время «Челси» начнет переговоры с Конте по новому контрактуРуководство «Челси» довольно выступлением клуба под руководством Антонио Конте.«Манчестер Юнайтед» нашел замену Гризманну в «Тоттенхэме»Как сообщает Daily Star, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Арустамян допускает приход Конте в миланский «Интер»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян – о возможном возвращении наставника «Челси» Антонио Конте в Серию А.Дмитрий Селюк: Думаю, Луиса Энрике ждет заманчивое предложение из АнглииИзвестный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике со своего поста по окончании сезона.«Сток Сити» продлил контракт с Афеллаем до 2019 годаПолузащитник Ибрагим Афеллай подписал новый контракт со «Сток Сити». Соглашение 30-летнего голландца с «гончарами» рассчитано до 2019 года.Ибрагимович планирует остаться в «Манчестер Юнайтед» до 2019 годаНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович планирует остаться в английской команде до 2019 года, сообщает Daily Mail.Руни может вернуться в «Эвертон»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон», сообщает Daily Mail.Клэйтон продлил контракт с «Мидлсбро» до 2021 годаПолузащитник «Мидлсбро» Адам Клэйтон продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Мэрия Рима наградит Раньери за работу с «Лестером»Городские власти Рима представят к награде бывшего главного тренера «Лестера» Клаудио Раньери.Форвард «Уотфорда» Сарате получил разрыв передней крестообразной связки коленаНападающий «Уотфорда» Мауро Сарате получил серьезную травму. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Рональд Куман: Не думаю о «Барселоне», у меня есть контракт с «Эвертоном» и я хотел бы здесь остатьсяГолландский специалист Рональд Куман не собирается покидать «Эвертон» ради возможности поработать с «Барселоной».Мозес подписал с «Челси» новый контрактПолузащитник Виктор Мозес подписал новый контракт с лондонским «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте команды.Дмитрий Селюк: Слуцкий может начать тренировать не в АПЛ, а в ЧемпионшипеИзвестный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о шансах Леонида Слуцкого начать работать в Европе.Пацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях городаПацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях городаСразу два известных футболиста попали этой ночью в передряги.Антонио Конте: В новой роли Аспиликуэта стал играть просто невероятноГлавный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему лондонский клуб перешел на игру в три центральных защитника.
Главные новости
Футбол
Виталий Мутко: Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше
Хоккей
«Авангард» разгромил «Адмирал», забросив шесть безответных шайб
Биатлон
Анна Фролина о Лапшине: Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются
Футбол
Дэнни Симпсон – Джейми Каррагеру: Уважаю твое мнение, однако, я выигрывал АПЛ, а ты – нет
Футбол
Альфа-банк и Евгений Гинер согласовали условия реструктуризации долга на 100 млн долларов
Футбол
ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Зенитом» (видео)
Лыжный спорт
Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая
Футбол
Гус Хиддинк: Я так сильно люблю футбол, что не исключаю варианта с «Лестером»
Хоккей
Шепелев готов возглавить «Спартак»
Теннис
Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland Garros
все новости
Джейми Каррагер
Джейми Каррагервсе новости
Даниэль Симпсон
Даниэль Симпсонвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости