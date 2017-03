Дэнни Симпсон – Джейми Каррагеру: Уважаю твое мнение, однако, я выигрывал АПЛ, а ты – нет

Защитник «Лестера» Дэнни Симпсон ответил на критику эксперта Sky Sports и бывшего игрока «Ливерплуя» Джейми Карраггера.

«Уважаю твое мнение, и как защитник равняюсь на тебя, и твои достижения. Однако, я выигрывал АПЛ, а ты – нет!», – написал Симпсон на своей странице в Twitter.

@Carra23 I respect your opinion, and as a defender I look up to you and what you've achieved. However i won the league you haven't 👍🏽 😂 🏆