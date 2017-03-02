Холдинг Mail.ru Group приобрел сервис DonationAlerts

Холдинг Mail.ru Group приобрел платформу для приема пожертвований DonationAlerts.



Платформа предназначена для сбора пожертвований во время прямых трансляций на YouTube, Twitch и Hitbox, а также в социальный сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Стриминг — одно из ключевых направлений развития для нас. 15 лет назад интернетом правил текст, семь лет назад — фотографии, сейчас — потоковое видео. Просто смотреть стрим, тем более трансляцию игры для пользователей уже мало, мы даем им возможность общаться и обсуждать его. В первую очередь наш сервис используется для общения между стримерами и зрителями. Когда эфир смотрят или слушают сотни или тысячи людей, DonationAlerts предоставляет эффективный канал коммуникации. Подобно отправке SMS в прямой эфир ТВ, звонку на радио. Это большой и серьезный шаг к интерактивному видео», — сообщили в пресс-службе Mail.ru Group



По мнению гендиректор агентства WildJam Ярослава Андреева сумма сделки составила не более $5 млн.



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