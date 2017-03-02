Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор1 : 1Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард6 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург5 : 1Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гвардиола впечатлен игрой Агуэро в матче с с «Хаддерсфилд Таун»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру форварда «горожан» Серхио Агуэро в матче с «Хаддерсфилд Таун» а также отметил, что игры с командами из «Чемпионшипа» даются его подопечным непросто.

«Это лучшее выступление Серхио из всех, что я видел. Он забил два гола и помогал создавать моменты. Когда он играет на таком уровне – его не остановить! Мы очень довольны выступлением Агуэро в сегодняшнем матче.

Мы забили пять голов и показали красивый атакующий футбол. Я знаю, что бороться с командами «Чемпионшипа» на этом этапе сезона непросто, но если мы одержим победу над «Мидлсбро», то выйдем в полуфинал», – сказал испанский специалист, слова которого приводит официальный сайт «горожан».

Напомним, матч с «Хаддерсфилд Таун» состоялся в рамках 1/8 финала Кубка Англии. В этой игре Агуэро оформил дубль, а также выполнил голевой пас на защитника Пабло Сабалету.

Матч

Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун - 5:1 (3:1)

Голы

Банн 7 (0:1). Сане 30 (1:1). Агуэро 35 (2:1 - пен.). Сабалета 38 (3:1). Агуэро 73 (4:1). Ихеаначо 90 (5:1).

Судья:

Пол Тирни (Англия)

Место и дата

01 марта 22:45, Этихад, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серхио Агуэро: Я хочу остаться, в июне руководству «Манчестер Сити» придется встретиться со мнойФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что хочет остаться в клубе, но его будущее будет зависеть от позиции руководства «горожан».Озил рассказал, что его трансфер в «Барселону» не состоялся из-за ГвардиолыПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, который ранее выступал в составе мадридского «Реала», заявил, что отсутствие интересе со стороны Хосепа Гвардиолы отбило у него желание перейти в «Барселону».«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«Советский спорт» пытается угадать, кто сменит Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» в новом сезоне.Хосеп Гвардиола – Луису Энрике: Спасибо за все, что ты сделал в моем клубеБывший тренер «Барселоны», ныне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть каталонский клуб по окончании сезона.Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд» в 1/8 финала Кубка АнглииДубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд» в 1/8 финала Кубка АнглииВ ответном матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:1.Предшественники Смолова: кто еще промахивался с 11 метров дважды (видео)Предшественники Смолова: кто еще промахивался с 11 метров дважды (видео)«Советский спорт» решил собрать целую галерею (в том числе видеогалерею) историй.Джон Терри: У меня была возможность перейти в «Манчестер Сити»Защитник «Челси» Джон Терри сообщил, что минувшим летом мог оказаться в «Манчестер Сити», а также порассуждал на тему возможного переезда в чемпионат Китая.Хосеп Гвардиола: Будущее Харта решится этим летомГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении в английский клуб голкипера «Торино» Джо Харта, а также прокомментировал возможное продление контрактов с рядом игроков стартового состава.Хосеп Гвардиола: Владельцы ждут от меня результатовГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу с владельцем клуба шейхом Мансуром.Президент «Саутгемптона»: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не получат ван ДейкаПрезидент «Саутгемптона» Ральф Крюгер опроверг информацию, что защитник команды Вирджил ван Дейк в летнее трансферное окно может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» - клубы, куда его сватают СМИ.Агуэро хочет перейти в «Реал»Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро твердо решил покинуть клуб по окончании сезона и перейти в «Реал», сообщает The Sun.Яя Туре: Примеры Ибрагимовича и Гиггза мотивируют меня продолжать карьеруПолузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о своих дальнейших планах в большом футболе.Пол Скоулз: Надеюсь, когда-нибудь Гвардиола возглавит сборную Англии и привьет нам свой стильБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз надеется, что Хосеп Гвардиола сможет вернуть сборной Англии по футболу былую силу.Дани Алвес может летом перейти в «Манчестер Сити»Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может начать новый сезон в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.Андрей Канчельскис: «Челси» никому не отдаст чемпионствоБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил уровень английской премьер-лиги.Андрей Канчельскис: Победа есть победа, но если «Сити» не забьет в Монако, у них возникнут проблемыБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис - о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако», который завершился победой английского клуба (5:3).«Я просто ошарашен!». Ловчев – о тотальном футболе в Лиге чемпионов«Я просто ошарашен!». Ловчев – о тотальном футболе в Лиге чемпионовОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.«А кто способен сыграть с ними на ноль?». Гвардиола шокирован игрой «Монако»«А кто способен сыграть с ними на ноль?». Гвардиола шокирован игрой «Монако»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча с «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.Радамель Фалькао: «Монако» просто не хватило футбольного интеллектаФорвард «Монако» Радамель Фалькао, оформивший дубль в первом матче с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов, подвел итоги встречи.Фабинью: Проиграли 3:5, а ведь могли и 3:6Защитник «Монако» Фабиньо – о проигранном матче (3:5) 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Главные новости
Футбол
Виталий Мутко: Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше
Хоккей
«Авангард» разгромил «Адмирал», забросив шесть безответных шайб
Биатлон
Анна Фролина о Лапшине: Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются
Футбол
Дэнни Симпсон – Джейми Каррагеру: Уважаю твое мнение, однако, я выигрывал АПЛ, а ты – нет
Футбол
Альфа-банк и Евгений Гинер согласовали условия реструктуризации долга на 100 млн долларов
Футбол
ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Зенитом» (видео)
Лыжный спорт
Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая
Футбол
Гус Хиддинк: Я так сильно люблю футбол, что не исключаю варианта с «Лестером»
Хоккей
Шепелев готов возглавить «Спартак»
Теннис
Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland Garros
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Серхио Агуэро
Серхио Агуэровсе новости