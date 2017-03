Марк Диакиси стал первым бойцом UFC, который снялся в журнале для геев

Боец легкого дивизиона UFC Марк Диакиси снялся для журнала Gay Times Magazine. Он стал первым бойцом UFC, который снялся для рода журнала.

.@Marc_Diakiese makes history as the first ever @ufc star to pose for a gay mag. We're glad he's on our side... https://t.co/iixbhgDmU6 pic.twitter.com/pd4wcZnWYJ