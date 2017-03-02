Анна Фролина о Лапшине: Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются
Биатлонистка Анна Фролина, выступающая за сборную Южной
Кореи, поздравила с получением гражданства этой страны Тимофея Лапшина.
«Я прошла через это и
понимаю, как это непросто ждать, тренироваться, поддерживать форму и не иметь
права выступать. Понимаю, как это тяжело для спортсмена. Мое поздравление
звучало именно в этом ключе, чтобы он крепился, что хорошо, что он добился этой
цели. Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются. Рада, что он
наконец-то дождался этого момента», - цитирует Фролину «Р-Спорт».
В активе 29-летнего Тимофея Лапшина две победы
на этапах Кубка мира в эстафетах, а также второе и дважды третье места в личных
гонках.
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