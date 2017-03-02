Анна Фролина о Лапшине: Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются

Биатлонистка Анна Фролина, выступающая за сборную Южной Кореи, поздравила с получением гражданства этой страны Тимофея Лапшина.

«Я прошла через это и понимаю, как это непросто ждать, тренироваться, поддерживать форму и не иметь права выступать. Понимаю, как это тяжело для спортсмена. Мое поздравление звучало именно в этом ключе, чтобы он крепился, что хорошо, что он добился этой цели. Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются. Рада, что он наконец-то дождался этого момента», - цитирует Фролину «Р-Спорт».

В активе 29-летнего Тимофея Лапшина две победы на этапах Кубка мира в эстафетах, а также второе и дважды третье места в личных гонках.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан.