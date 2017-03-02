Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор1 : 1Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард6 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург5 : 1Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в другом клубе, моя цель – улучшить положение «Арсенала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на ряд актуальных вопросов, а также выразил мнение, что решение наставника «Барселоны» Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона не скажется на игре сине-гранатовых.

«Не считаю, что заявление Энрике как-то повлияет на игроков, поскольку каждый из них нацелен на победу во всех турнирах.

Могу ли я возглавить «Барселону»? Я не ищу работу в другом клубе и не собираюсь занимать чужое место. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы улучшить положение «Арсенала» и вывести команду на новый уровень. Думаю, каждый тренер хочет прогрессировать и пытается сделать все для своих подопечных. Я тоже пытаюсь начать все заново, открыть что-то новое для себя.

Мой контракт? На данный момент нет никакого смысла говорить об этом. Думаю, мы вернемся к этой теме в конце сезона», – сказал французский специалист, слова которого приводит Sky Sports.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Озил рассказал, что его трансфер в «Барселону» не состоялся из-за ГвардиолыПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил, который ранее выступал в составе мадридского «Реала», заявил, что отсутствие интересе со стороны Хосепа Гвардиолы отбило у него желание перейти в «Барселону».Дмитрий Селюк: Думаю, Луиса Энрике ждет заманчивое предложение из АнглииИзвестный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике со своего поста по окончании сезона.«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«У Карпина шансов больше, чем у Эллардайса». Пять тренеров для «Барселоны»«Советский спорт» пытается угадать, кто сменит Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны» в новом сезоне.«Реал» побил рекорд «Барселоны» по продолжительности серии с забитыми голами«Реал» установил новый рекорд Испании по продолжительности серии с забитыми голами.«Локо» и «Уфа» в полуфинале Кубка России, камбэк «Реала» и три очка Кучерова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Хосеп Гвардиола – Луису Энрике: Спасибо за все, что ты сделал в моем клубеБывший тренер «Барселоны», ныне наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть каталонский клуб по окончании сезона.Президент «Барселоны»: Мы принимаем решение Луиса ЭнрикеПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал решение главного тренера Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона.Луис Энрике объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезонаГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона, сообщает официальный твиттер испанской команды.«Барселона» разгромила «Спортинг» благодаря голам Суареса, Неймара и МессиМатч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Барселоны».Рональд Куман: Не думаю о «Барселоне», у меня есть контракт с «Эвертоном» и я хотел бы здесь остатьсяГолландский специалист Рональд Куман не собирается покидать «Эвертон» ради возможности поработать с «Барселоной».Аарон Рэмзи: У «Челси» серьезный отрыв, но пару неудачных матчей и команде придется бороться за лидерствоПолузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в Премьер-лиге, а также прокомментировал выступление сборной Уэльса на Евро-2016.Гути: Хочу, чтобы «Барселона» вышла в четвертьфинал, а Пике забил пятый мяч в ворота «ПСЖ»Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути надеется, что «Барселона» сумеет пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Аллегри сообщил своему окружению, что летом возглавит «Арсенал»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение покинуть туринский клуб по окончании текущего сезона.Сандро Маццола: Я без ума от Санчеса, «Интеру» нужен именно такой игрокБывший полузащитник «Интера» Сандро Маццола высоко оценил игру нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, а также выразил мнение, что игрок «пушкарей» идеально подходит его бывшей команде.Венгер после ухода из «Арсенала» хотел бы возглавить «Реал»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который, как сообщает пресса, может покинуть команду грядущим летом, планирует переехать в чемпионат Испании.Карлес Пуйоль: Если бы жил в Москве, пользовался бы только метроЭкс-защитник сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль, встретившийся в Москве с волонтерами, поделился ожиданиями от предстоящих турниров в России.Арсен Венгер отклонил заманчивое предложение китайского клубаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не согласился возглавить один из китайских клубов, сообщает The Telegraph.«На Евро запомнились Аршавин и Павлюченко». Пуйоль – о сборной России и «Барсе»«На Евро запомнились Аршавин и Павлюченко». Пуйоль – о сборной России и «Барсе»Бывший капитан «Барселоны» восхитился стадионом на Крестовском острове, а потом ответил на вопросы болельщиков в офисе «ВКонтакте».Сразу два игрока «Наполи» могут перейти в «Арсенал»Как сообщает Tuttomercatoweb, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Лоренцо Инсинье.«Арсенал» планирует усилиться защитником «ПСЖ»Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.
Главные новости
Футбол
Виталий Мутко: Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше
Хоккей
«Авангард» разгромил «Адмирал», забросив шесть безответных шайб
Биатлон
Анна Фролина о Лапшине: Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются
Футбол
Дэнни Симпсон – Джейми Каррагеру: Уважаю твое мнение, однако, я выигрывал АПЛ, а ты – нет
Футбол
Альфа-банк и Евгений Гинер согласовали условия реструктуризации долга на 100 млн долларов
Футбол
ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Зенитом» (видео)
Лыжный спорт
Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятая
Футбол
Гус Хиддинк: Я так сильно люблю футбол, что не исключаю варианта с «Лестером»
Хоккей
Шепелев готов возглавить «Спартак»
Теннис
Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland Garros
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Луис Энрике
Луис Энрикевсе новости
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости