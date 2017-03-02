Арсен Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в другом клубе, моя цель – улучшить положение «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на ряд актуальных вопросов, а также выразил мнение, что решение наставника «Барселоны» Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона не скажется на игре сине-гранатовых.

«Не считаю, что заявление Энрике как-то повлияет на игроков, поскольку каждый из них нацелен на победу во всех турнирах.

Могу ли я возглавить «Барселону»? Я не ищу работу в другом клубе и не собираюсь занимать чужое место. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы улучшить положение «Арсенала» и вывести команду на новый уровень. Думаю, каждый тренер хочет прогрессировать и пытается сделать все для своих подопечных. Я тоже пытаюсь начать все заново, открыть что-то новое для себя.

Мой контракт? На данный момент нет никакого смысла говорить об этом. Думаю, мы вернемся к этой теме в конце сезона», – сказал французский специалист, слова которого приводит Sky Sports.