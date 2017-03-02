«Авангард» разгромил «Адмирал», забросив шесть безответных шайб
Хоккеисты омского «Авангарда» на своей площадке крупно переиграли «Адмирал» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Заброшенными шайбами у «ястребов» отметились Владимир Соботка, Юнас Анелев, Виталий Меньшиков, Дэвид Бут, Илья Михеев и Жанил Файзулин.
Отметим, что чешский голкипер «Авангарда» Доминик Фурх отразил 21 бросок по воротам и провел свой первый «сухой» матч в Кубке Гагарина.
После этой встречи счет в противостоянии стал 3-2 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет во Владивостоке 4 марта в 10:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина
1/8 финала
Восточная конференция
Пятый матч
Матч
Авангард - Адмирал - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Соботка (Пестушко, Лемтюгов), 6:00 (1:0). Анелёв 13:27 (2:0). Меньшиков (Соботка), 16:54 (3:0). Бут (Юньков, Медведев), 24:53 (4:0). Михеев (Зубов, Пьянов), 36:54 (5:0). Файзуллин (Густафсон), 42:00 (6:0).
Место и дата
02 марта 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция