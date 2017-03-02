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Коробов – победитель международного блицтурнира

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Москве в гостинице «Космос» прошел международный шахматный блицтурнир, в котором приняли участие 200 спортсменов.

Соревнование собрало очень сильный состав. Среди участников были действующий чемпион мира по блицу Сергей Карякин, бронзовый призер чемпионата мира по блицу Даниил Дубов,  действующий чемпион России по блицу Владислав Артемьев, все гороссмейстеры представляют Россию. А также чемпион Европы по блицу 2015 года Рауф Мамедов из Азербайджана, сильнейший шахматист Грузии Баадур Джобава, чемпион Европы по классическим шахматам украинский гроссмейстер Антон Коробов, знаменитый бывший советский, а ныне американский гроссмейстер Гата Камский.

Участники сыграли 9 сдвоенных туров, а победителем стал Антон Коробов, набравший 15,5 очков из 18. Второе место занял Рауф Мамедов, отставший от первого призера на два очка. По 13 очков набрали Даниил Дубов, Алехандро Рамирес (США) и Владислав Артемьев (Россия).

Призовой фонд блицтурнира составил 20 000 евро. Победитель получит 5 тысяч евро.

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