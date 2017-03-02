Лаура Дальмайер: 21-е место Коукаловой? Трудно всегда быть лучшей
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась
впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея).
Напомним, что она выиграла гонку.
«Важно видеть огневой рубеж, болельщиков, приятно
возвращаться в том место, с которым у тебя связаны самые положительные эмоции.
Борьба за победу в общем зачете Кубка мира? В этом сезоне я просто иду от гонки
к гонке и не думаю об общем зачете.
21-е место Коукаловой? Я думаю, что трудно всегда быть лучшей.
У Габи
была непростая гонка, но она обязательно вернется к борьбе за самые высокие
места», - цитирует Дальмайер официальный сайт IBU.
Напомним, что лучшая из россиянок Татьяна Акимова заняла 34-е
место.
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