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Лаура Дальмайер: 21-е место Коукаловой? Трудно всегда быть лучшей

Источник:  IBUКомментарии

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она выиграла гонку.

«Важно видеть огневой рубеж, болельщиков, приятно возвращаться в том место, с которым у тебя связаны самые положительные эмоции. Борьба за победу в общем зачете Кубка мира? В этом сезоне я просто иду от гонки к гонке и не думаю об общем зачете.

21-е место Коукаловой? Я думаю, что трудно всегда быть лучшей. У Габи была непростая гонка, но она обязательно вернется к борьбе за самые высокие места», - цитирует Дальмайер официальный сайт IBU.

Напомним, что лучшая из россиянок Татьяна Акимова заняла 34-е место.


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