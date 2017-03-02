Виталий Мутко: Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

Ранее сообщалось, что игрок питерской команды был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе

«Да при чем тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает. Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать», – приводит слова Мутко ТАСС.