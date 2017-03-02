Виталий Норицын: Российские биатлонистки явно не успели адаптироваться в Пхенчхане

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление команды в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея).

«Адаптироваться явно не успели, у нас спортсменки поздно засыпают и видно, что они разобранные. Посмотрим, как дальше будем проходить акклиматизацию, будем делать выводы, за сколько нужно сюда приезжать.

Когда увидел, что утром идет сильный снег, подумал, что будут тяжелые условия, но, как видим, подморозило к вечеру, а так была каша, и трасса была плохо готова к гонке. Она была очень мягкая, лыжи плохо работали, снега здесь не очень много, и он достаточно грязный. Скольжение было бы совсем плохое, если бы были такие же условия как днем», - цитирует Норицина «Р-Спорт».

Напомним, что лучшая из россиянок Татьяна Акимова заняла 34-е место. Выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.