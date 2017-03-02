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Пресс-атташе «Ростова»: Нам предложили 170 тысяч рублей за выход Ибрагимовича с ребенком

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал, что неизвестный предлагал 170 тысяч рублей за выход своего ребенка на поле с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.

«Позвонил незнакомый человек, предложил 170 тысяч рублей, чтобы сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди», – написал Бодылевский на своей странице в Twitter.

Напомним, российский клуб встретится с «Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра состоится в Ростове 9 марта.

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