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Юрий Желудков: «Зениту» надо расторгнуть контракт с Кокориным. Бездарь какой-то

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

- Бестолковая золотая молодежь: лишние деньги появились  - и дурью маятся. Играть не умеют, а деньги получают. Ездит он или не ездит по встречной, он должен выходить и играть! Он профессионал и за это получает деньги. Мало оштрафовали его? Надо его на лавку посадить до конца сезона, половину денег снять и контракт расторгнуть. Бездарь какой-то. Что там говорили, что он в «Барселоне» или «Реале «играть должен? Появились деньги - игра закончилась. Это наш менталитет, - передает слова Желудкова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что игрок питерской команды был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе.

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