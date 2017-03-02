Юрий Желудков: «Зениту» надо расторгнуть контракт с Кокориным. Бездарь какой-то

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал инцидент с участием форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

- Бестолковая золотая молодежь: лишние деньги появились - и дурью маятся. Играть не умеют, а деньги получают. Ездит он или не ездит по встречной, он должен выходить и играть! Он профессионал и за это получает деньги. Мало оштрафовали его? Надо его на лавку посадить до конца сезона, половину денег снять и контракт расторгнуть. Бездарь какой-то. Что там говорили, что он в «Барселоне» или «Реале «играть должен? Появились деньги - игра закончилась. Это наш менталитет, - передает слова Желудкова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что игрок питерской команды был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе.