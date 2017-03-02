Кристиан Пулишич: Очень уважаю Клоппа, но я никогда не думал о переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ливерпуль».

«Очень уважаю Юргена Клоппа, он тепло относился ко мне, но я могу сказать вам, что никогда не думал о переходе в «Ливерпуль». «Боруссия» дала мне все. Да, здесь серьезная конкуренция, но я знаю, что получу свое время. Очень люблю этот клуб, я счастлив в Дортмунде и всем доволен», – сказал 18-летний игрок сборной США, слова которого приводит FourFourTwo.

В нынешнем сезоне Пулишич провел во всех турнирах 26 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2020 года.