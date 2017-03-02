«Ак Барс» – «Салават Юлаев». Онлайн
«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча первого
раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом».
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|Биатлон
|Спринт. Женщины
|Хоккей
|Трактор1 : 2 ОТБарыс
|Хоккей
|Ак Барс1 : 0Салават Юлаев
|Хоккей
|Авангард6 : 0Адмирал
|Хоккей
|Металлург8 : 2Куньлунь
|Футбол
|Депортиво- : -Атлетико
«Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча первого
раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевом».