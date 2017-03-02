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Магнитогорский «Металлург» разгромил «Куньлунь» и выиграл серию со счетом 4:1

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда плей-офф КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 8:2 в пользу «Магнитки».

В составе победителей хет-трик сделали Данис Зарипов и Ян Коварж. Также отличились Сергей Мозякин и Ярослав Косов. У «Куньлуня» гол в активе Томми Тайми и Ярослава Альшевского. Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд.

КХЛ. Плей-офф

Первый раунд

Западная конференция

1/4 финала

Матч

Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

Голы:

Зарипов (Ли), 5:55 (1:0). Коварж (Зарипов, Ли), 10:00 (2:0). Тайми (Виклунд), 13:59 (2:1). Зарипов (Ли, Береглазов), 14:30 (3:1). Мозякин (Коварж, Ли), 25:01 (4:1). Коварж (Мозякин, Береглазов), 34:59 (5:1). Зарипов (Мозякин, Коварж), 40:49 (6:1). Косов (Филиппи), 48:57 (7:1). Коварж (Зарипов, Ли), 49:51 (8:1). Альшевский С. (Мянтюля), 59:48 (8:2).

Место и дата

02 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

 Счет в серии – 4:1

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