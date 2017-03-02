Россиянин Федосеев выиграл турнир «Аэрофлот Опен» в Москве

Завершился турнир «Аэрофлот Опен», который проходил в Москве. Его победителем стал российский шахматист Владимир Федосеев.

Турнир проходил в гостинице «Космос». В девятом туре Федосеев сыграл вничью с еще одним представителем России Никитой Витюговым. Таким образом, с семью очками он стал победителем турнира и завоевал право сыграть на турнире в Дортмунде.

Напомним, что в программу фестиваля традиционно входят три турнира, состав которых сформирован в соответствии с рейтингами участников.

В главном турнире «А» приняли около ста шахматистов из 28 стран мира. Рейтинг-лист до начала турнира возглавлял гроссмейстер Юй Янъи (Китай, 2738). Также в первую пятерку входили россияне Никита Витюгов (2724), Эрнесто Инаркиев (2723), максим Матлаков (2701) и Баадур Джобава (Грузия, 2701).

Участникам турнира гарантирован призовой фонд – 140 000 евро (с учетом призового фонда блицтурнира).