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Россиянин Федосеев выиграл турнир «Аэрофлот Опен» в Москве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился турнир «Аэрофлот Опен», который проходил в Москве. Его победителем стал российский шахматист Владимир Федосеев.

Турнир проходил в гостинице «Космос». В девятом туре Федосеев сыграл вничью с еще одним представителем России Никитой Витюговым. Таким образом,  с семью очками он стал победителем турнира и завоевал право сыграть на турнире в Дортмунде.

Напомним, что в программу фестиваля традиционно входят три турнира, состав которых сформирован в соответствии с рейтингами участников.

В главном турнире «А» приняли около ста шахматистов из 28 стран мира. Рейтинг-лист до начала турнира возглавлял гроссмейстер Юй Янъи (Китай, 2738). Также в первую пятерку входили россияне Никита Витюгов (2724), Эрнесто Инаркиев (2723), максим Матлаков (2701) и Баадур Джобава (Грузия, 2701).

Участникам турнира гарантирован призовой фонд – 140 000 евро (с учетом призового фонда блицтурнира).

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