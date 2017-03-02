Россиянин Федосеев выиграл турнир «Аэрофлот Опен» в Москве
Завершился турнир «Аэрофлот Опен», который
проходил в Москве. Его победителем стал российский шахматист Владимир Федосеев.
Турнир проходил в гостинице «Космос».
В девятом туре Федосеев сыграл вничью с еще одним представителем России Никитой Витюговым. Таким образом, с
семью очками он стал победителем турнира и завоевал право сыграть на турнире в
Дортмунде.
Напомним,
что в программу фестиваля традиционно входят три турнира, состав которых
сформирован в соответствии с рейтингами участников.
Участникам турнира гарантирован призовой фонд – 140 000 евро (с учетом
призового фонда блицтурнира).