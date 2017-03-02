Юлия Белорукова: Пятое место - не тот результат, на который мы рассчитывали

Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала пятое место сборной России в эстафете на чемпионате мира.

- Погода тяжелая, сложно, особенно для классики, но спасибо большое нашей сервис-бригаде. Мне кажется, что на сегодняшний день это были лучшие лыжи - что в классике, что в коньке. Считаю, что все сработали хорошо - и спортсмены, и смазчики. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, - приводит слова Белоруковой «Р-Спорт».

Напомним, что победу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти одержала сборная Норвегии. В тройку лучших также попали сборные Швеции и Финляндии.