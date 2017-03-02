Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Хоккей  Трактор1 : 2 ОТБарыс
Хоккей  Ак Барс1 : 0Салават Юлаев
Хоккей  Авангард6 : 0Адмирал
Хоккей  Металлург8 : 2Куньлунь
Футбол  Депортиво- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юлия Белорукова: Пятое место - не тот результат, на который мы рассчитывали

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала пятое место сборной России в эстафете на чемпионате мира.

- Погода тяжелая, сложно, особенно для классики, но спасибо большое нашей сервис-бригаде. Мне кажется, что на сегодняшний день это были лучшие лыжи - что в классике, что в коньке. Считаю, что все сработали хорошо - и спортсмены, и смазчики. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, - приводит слова Белоруковой «Р-Спорт».

Напомним, что победу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти одержала сборная Норвегии. В тройку лучших также попали сборные Швеции и Финляндии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Норвегия выиграла женскую лыжную эстафету на чемпионате мира, Россия – пятаяНа чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) завершилась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии.Фортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтФортуна вернула должок. Как Устюгов и Крюков выиграли командный спринтВ первые дни чемпионата мира по лыжным видам спорта сборная России завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали.Белорукова поздравила соотечественниц с победой на Всемирных военных играхЮлия Белорукова поздравила по телефону с победой на Всемирных военных играх в Сочи своих одноклубниц из ЦСКА – Наталью Коростелеву и Наталью Ильину.Юлия Белорукова: Хотела растянуть группу, чтобы Наташе было легче на финишеРоссийская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала серебряные медали в командном спринте на чемпионате мира в Финляндии.Виталий Мутко: Устюгов просто красавецВице- премьер Виталий Мутко прокомментировал успех российских лыжников Сергея Устюгова и Никиты Крюкова на чемпионате мира в финском Лахти.Белорукова и Матвеева завоевали серебро чемпионата мира в командном спринтеРоссийские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти завоевали серебряные медали.Устюгов занял второе место на открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в спринтеВ открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам приняли участие российские спортсмены. Сергей Устюгов сумел пробиться в тройку лучших в спринте свободным стилем.Наталья Матвеева: После вчерашней победы у меня появилась уверенность, что я снова могу быть быстрой на финишеРоссийская лыжница Наталья Матвеева рассказала, что чувствует после победы в командном спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе.Россиянки Белорукова и Матвеева победили в командном спринте на Кубке мира по лыжным гонкамВ Тоблахе (Италия) прошел этап Кубка мира по лыжным гонкам. В командном спринте у женщин победили Юлия Белорукова и Наталья Матвеева.Елена Вяльбе: Матвеева грамотно провела свой последний этапПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями после командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе.Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в РукеШестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).Матвеева стала третьей в классическом спринте в ДрамменеРоссийская лыжница Наталья Матвеева заняла третье место в классическом спринте в Драммене (Норвегия).Фалла выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в РукеОлимпийская чемпионка Сочи Майкен Касперсен Фалла стала победителем спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.Легков и Крюков вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира в РукеТренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на первый этап Кубка мира в финской Руке.
Главные новости
Хоккей
«Ак Барс» – «Салават Юлаев». Онлайн
Футбол
Роналду проехал на красный свет после матча с «Лас-Пальмасом», но не был остановлен полицией (видео)
Биатлон
Виталий Мутко: История с лишением Тюмени ЧМ-2021 по биатлону еще не закончена
Хоккей
«Трактор» в овертайме уступил «Барысу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина
MMA
Александр Емельяненко не выступит на турнире в Казахстане из-за подписки о невыезде
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» разгромил «Куньлунь» и выиграл серию со счетом 4:1
Футбол
Юрий Желудков: «Зениту» надо расторгнуть контракт с Кокориным. Бездарь какой-то
Футбол
Пресс-атташе «Ростова»: Нам предложили 170 тысяч рублей за выход Ибрагимовича с ребенком
Биатлон
Виталий Норицын: Российские биатлонистки явно не успели адаптироваться в Пхенчхане
Футбол
Виталий Мутко: Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше
все новости
Юлия Белорукова
Юлия Белоруковавсе новости