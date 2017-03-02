Тириль Экхофф: Это была отличная гонка
Норвежская
биатлонистка Тириль Экхофф поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка
мира по биатлону в Пхенчхане (Южная Корея). Напомним, что она заняла второе
место.
«Это
была отлична гонка, на 10 балов из 10. Весь сезон мне приходилось терпеть, я
болела, поэтому я счастлива быть сегодня на подиуме. Всего в третий раз в
карьере я закрыла все мишени. Теперь буду с нетерпением ждать Олимпиаду», -
цитирует Экхофф NRK.
Напомним,
что выиграла гонку немка Лаура Дальмайер.
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